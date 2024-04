Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 6 e domenica 7 aprile

Finite le feste pasquali non si esaurisce la voglia di divertirsi e dimenticare il tran tran quotidiano quando arriva il fine settimana. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti eventi per rilassarsi in maniera divertente e originale. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Un fine settimana davvero dedicato ai buongustai che potranno degustare manicaretti da tutto il mondo e le tipicità locali in tante e diverse manifestazioni: l’International Street Food farà tappa nel cuore di Latina, anche a Pontinia si mangerà cibo da strada con il Festival dello Street Food, dedicato in particolare alla cucina tipica ciociara, a Priverno si celebra la tradizione con la Sagra Falia e Broccoletti, mentre a Bassiano si scopriranno gli antichi mestieri e i giochi dei nostri nonni con la fiera in fattoria Come Allora.

Visite guidate ed escursioni

Tante anche le iniziative per conoscere meglio il nostro splendido territorio in modo particolare, con visita guidate a tema come capita a Fossanova con una nuova edizione del corso di Erboristeria o a Latina con una rilassante Passeggiata Fotografica alla scoperta della natura in città. Proseguono anche le visite guidate al Giardino di Ninfa che da poche settimane ha riaperto le porte ai visitatori.

Spettacoli teatrali

Anche tra gli spettacoli teatrali c’è l’imbarazzo della scelta: il week end sarà anticipato venerdì sera con il misterioso spettacolo White Rabbit Red Rabbit che vedrà protagonista Clemente Pernarella al Fellini di Pontinia, per tutto il fine settimana il Moderno di Latina ospiterà il divertente spettacolo Costa Power, mentre a Sabaudia prosegue la rassegna Parentesi Quadre, questa settimana con lo spettacolo Eneide. A Sound Film.

Musica

Tanta la musica in terra pontina, in particolare a Latina si terrà il concerto della chitarrista e compositrice Alessandra Novaga e il concerto di Simona Bencini (ex vocalist dei Dirotta su Cuba) affiancata dal LMG Quartet. Ad Aprilia si terrà lo spettacolo del supergruppo L’Orchestraccia, una performance a metà tra musica e teatro.

Mostre

Sarà inaugurata questa settimana la mostra conclusiva della seconda edizione del Concorso Internazionale di Fotografia città di Latina, in vari musei archeologici della provincia prende il via la mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano e ad Aprilia sarà inaugurata Terra e Profumo, la personale dell’artista Raffaele Aprile. Proseguono invece la collettiva internazionale What I Want you to See alla galleria Monti 8 e la collettiva Living in Colors presso la OmniArt.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.