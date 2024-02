Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 3 e domenica 4 febbraio

Ormai le piazze sono in fermento per l’arrivo del Carnevale, in molti comuni della provincia iniziano le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Per chi invece è in cerca di relax a contatto con la natura, degustazioni, spettacoli dal vivo e mostre a Latina e provincia c’è l’imbarazzo della scelta.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni ed escursioni

Non mancano le occasioni nella provincia pontina di ammirare gli splendidi paesaggi che la caratterizzano o di gustare gli ottimi prodotti locali, o le ricette della tradizione. In questa ottima è imperdibile la Festa della Polenta in giro per le borgate di Sermoneta, questa settimana siamo a Pontenuovo. Per chi invece ama camminare è in programma una escursione sul Monte Vele, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Aurunci.

Carnevale

Tanti i comuni che hanno già iniziato a festeggiare il Carnevale con varie iniziative: proseguono le sfilate dei carri allegorici itineranti del Carnevale Pontino, questa settimana si terranno a Pontinia. A Cisterna invece si potrà ammirare la sfilata musicale in maschera e partecipare a tante attività per grandi e piccini.

Spettacoli dal vivo

Come sempre a Latina e nella provincia il teatro ha sempre un posto importante tra i passatempi del fine settimana: si parte già da venerdì sera con la commedia Quasi Amici al D’Annunzio, si prosegue sabato sera a Pontinia con lo spettacolo “4,5,6” diretto dal compianto Mattia Torre, e sempre a Latina con lo spettacolo Fuga da Mozart che unisce teatro danza e musica a Opera Prima.

Musica

Tanta la musica dal vivo, a partire dal consueto appuntamento con il jazz a Latina con il concerto del Nicola Borrelli Quartet e a Priverno con l’Omaggio a Little Tony che oltre a un concerto vedrà arrivare a Priverno un raduno delle Ferrari.

Mostre

Tanta l’arte da vedere a Latina, proseguono: a Gaeta la personale di Franco De Luca “Verso Dove…” a Latina Arte e Meccanica personale di Carmine Cerbone alla Stoà e Retrospettiva, Omaggio a Giuseppe Di Salvo allo Spazio Idea.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.