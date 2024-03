Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 23 e domenica 24 marzo

Arriva la primavera e con essa tante iniziative da fare all’aperto: gite, visite guidate, feste. C’è voglia di rilassarsi e divertirsi e come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le iniziative in questo week end per scoprire le bellezze del nostro territorio, le sue tradizioni e le eccellenze enogastronomiche: a Gaeta prosegue la manifestazione Favole di Gusto, a Sabaudia si dà il benvenuto alla bella stagione con la Festa di Primavera, a Cisterna volgono al termine le celebrazioni dei Fuochi di San Giuseppe. Nel borgo medievale di Fossanova si terrà Arte in Danza, una due giorni dedicata alle arti coreutiche. Arrivano anche le prime iniziative in vista della Pasqua: a Latinafiori arrivano le uova di cioccolata di Alessia e i suoi Angeli mentre ad Aprilia c’è la sacra rappresentazione della Passione di Cristo.

Visite guidate

In questo fine settimana arrivano anche le attese Giornate FAI di Primavera con tanti luoghi da scoprire a Minturno, con le aperture del parco archeologico, del ponte Real Ferdinando e del Cimitero militare del Commonwealth; e a Latina e Pontinia con Le Vie dell’Acqua. Visite guidate a tema anche a Sermoneta con l’iniziativa Pietre Parlanti. Proseguono gli appuntamenti lungo la Via Francigena in terra pontina e le visite guidate al Giardino di Ninfa riaperto da pochissimo dopo la pausa invernale.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli teatrali in programma questo fine settimana: per la gioia dei più piccini a Priverno va in scena Il Mago di Oz, mentre al Teatro San Francesco di Latina arrivano i Supereroi. Al Fellini di Pontinia si potrà assistere a Dopo la Bora, uno spettacolo realizzato in occasione dei cento anni dalla nascita di Franco Basaglia. A Sabaudia prende il via la rassegna Parentesi Quadre con lo spettacolo Anna Cappelli.

Mostre

A Ventotene si terrà proprio questo fine settimana Blue Flow un festival dedicato alla street art. Diverse le mostre da vedere a Latina e in provincia, volge al termine allo Spazio COMEL la personale di Cruciano Nasca, in arte Nun, Genius Loci, proseguono invece alla galleria Monti 8 l’importante collettiva dal sapore internazionale “What I Want you to see”, al Museo Emilio Greco di Sabaudia MAD Donna e al MUG di Latina la mostra “La Fotografia è… femminile”. Proseguono inoltre la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery e l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.