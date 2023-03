“La grandine non ha rovinato la festa”: in migliaia a Priverno per la Sagra della Falia e Broccoletti

La grandine non ha rovinato la festa, l’ha soltanto “accorciata”: a parlare è il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia che, nonostante l’improvvisa perturbazione con la forte grandinata che si è abbattuta sul centro lepino nel pomeriggio di ieri, sorride per la buona riuscita della Sagra della Falia e Broccoletti. Uno degli appuntamenti più apprezzati era ancora più atteso per questa XVII edizione dopo lo stop imposto negli anni scorsi dalle restrizioni per il Coronavirus; e i numeri lo dimostrano.

La festa, iniziata al mattino e che doveva durare anche nel pomeriggio, è stata bloccata dall’improvvisa, quanto intensa, grandinata che ha costretto le migliaia di persone, tra residenti e visitatori giunti anche da fuori, a lasciare anzitempo la festa.

“Mettiamola così - ha detto il primo cittadino -: l'eccezionale grandinata che si è abbattuta all'improvviso sulla nostra città, imbiancandola ovunque, ha certamente stoppato" la sagra, “ma la festa è stata così bella e così partecipata che, anche solo per le 5/6 ore in cui in un cielo azzurro ha brillato il sole, ha superato le migliori aspettative di tutti! E quindi, bene così. Non è mancato niente: oltre al cielo sereno, alla grandine e alla pioggia, ci sono state migliaia di persone, la maggior parte arrivate da fuori, e tra queste ciclisti, camperisti, motociclisti, camminatori, scout; giochi, musica, visite guidate che hanno affollato i nostri musei, degustazioni di olio e di vino e stand ricchi di bontà. E, al di sopra di tutto, la falia, morbida e profumata, farcita dei succulenti broccoletti, in un binomio tutto privernese, capace di regalare i sapori più buoni. È mancato il concerto che la grandine ha cancellato, ma a Priverno si fa presto a trovarne un altro”.

E poi il momento dei ringraziamenti, “doverosi, ai ragazzi del Comitato Falia e Broccoletti che da anni organizzano la sagra, che ogni anno diviene più coinvolgente. Grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato, a cominciare dai panettieri e da tutti gli altri produttori delle nostre eccellenze, a tutte le persone impegnate a servire nei banchi, al Comune sempre attento a mettere a disposizione spazi, strutture e servizi, alla polizia municipale, alla protezione civile, agli operatori dei musei, alla Pro Loco, all'associazione Palio del Tributo, all'associazione Ester e a tutti gli altri che in questo momento non ricordo. È stata, ben oltre la grandine, una gran bella giornata”.

Ringraziamenti che sono arrivati anche dagli organizzatori della manifestazione. “Dopo il maltempo che ha bloccato la sagra il nostro pensiero è per tutti coloro che hanno subito danni. Da subito la nostra preoccupazione è stata assicurarci che ognuno dei presenti fosse al riparo. Un evento imprevisto ed inimmaginabile. Fino a quel momento però ogni cosa sembrava andare bene, soprattutto grazie alla vostra partecipazione. Grazie per averci scelto e per aver creduto in noi, grazie a tutti coloro che da lontano sono venuti a Priverno".