Forte grandinata a Priverno e nell’area dei Lepini

Un’improvvisa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo, su Priverno e altri centri dell’area dei Lepini come Maenza e Roccagorga. Chicchi di grosse dimensioni hanno in pochissimo tempo creato notevoli accumuli sul suolo, colorando di bianco strade, aree verdi, tetti e auto.

Tante le immagini che sono state postate dagli utenti sui social, che danno una testimonianza dell’intensa grandinata avvenuta intorno alle 16 e che sono state raccolte anche dalla pagina Facebook Meteo Lazio (in basso).

Proprio oggi a Priverno, nella piazza del Comune, dopo lo stop per il Coronavirus era in programma la Sagra Falia & Broccoletti, uno degli appuntamenti più attesi nel centro lepino. Giunta alla sua XVII edizione aveva richiamato non solo tanti residenti ma anche numerosissimi visitatori giunti dal resto della provincia di Latina e oltre.