Sold out al D'Annunzio per lo spettacolo dell'associazione Alessia e i suoi angeli

Teatro sold out per lo spettacolo al D'Annunzio organizzato dall'associazione Alessia e i suoi Angeli, che mancava a Latina da ormai quattro anni a causa della pandemia e della chiusura della struttura. "Risate e musica sotto l'albero" è andato in scena in chiusura d'anno, la sera del 29 dicembre, con l'obiettivo di raccogliere i proventi che saranno impiegati nel progetto del Pronto soccorso pediatrico

L'associazione che da anni sul territorio si occupa dei bambini ricoverati, ha infatti presentato qualche tempo fa l'idea di umanizzare il pronto soccorso dedicato ai più piccoli rendendolo più accogliente, gradevole e rassicurante attraverso pannelli colorati e disegni. L'obiettivo è di creare un ambiente realmente a misura di bambino, in grado di guidare i pazienti nel loro di cura accompagnati da personaggi a loro familiari. Tutto questo, come annunciato, sarà realizzato attraverso un contest.

La scelta grafica dei layout è stata infatti affidata a un sondaggio sui social al quale hanno partecipato i bambini, anche attraverso le chat scolastiche. Il tema grafico risultato vincitore è quello marino, con pesciolini e cavalucci che decoreranno il pronto soccorso pediatrico per i prossimi anni. Nei locali sarà anche realizzata una mascotte a grandezza naturale che, grazie alla tecnologia potrà anche interagire con i bambini. “Siamo molto soddisfatti del successo della manifestazione teatrale - commenta Alessandro Mastrogiovanni, presidente dell'associazione Alessia e i suoi angeli - che ci consentirà di portare avanti il progetto in collaborazione con l'azienda ospedaliera”.