Lazio Pride a Latina, Lbc e Pd alla sindaca Celentano: “Conceda il patrocinio”

Dopo l’invito di Tiziano Ferro, che rispondendo con una lettera alla sua missiva le ha chiesto di sostenere con lui il Lazio Pride, arriva anche da Lbc e Pd l’appello alla sindaca di Latina Matilde Celentano a concedere il patrocinio alla manifestazione in programma, per la prima volta con una parata, nel capoluogo pontino sabato 8 luglio.

I consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton di Latina Bene Comune hanno inviato una lettera alla prima cittadina per sollecitare il sostegno dell'amministrazione al Lazio Pride, così come fatto, fino a ora, dai colleghi di Aprilia, Cisterna e Pontinia e dalla Provincia, mentre i consiglieri del Partito Democratico, Valeria Campagna, Leonardo Majocchi e Daniela Fiore, hanno presentato una mozione

La lettera di Lbc alla sindaca Celentano

Di seguito il testo integrale della lettera di Lbc alla sindaca Celentano

"Gentile Sindaca Celentano,

Ci rivolgiamo a lei in qualità consiglieri comunali e di cittadini di Latina per esprimere la nostra profonda delusione riguardo al mancato patrocinio del Lazio Pride che si svolgerà a Latina l’8 Luglio e che richiamerà nella nostra città migliaia di persone giovani e meno giovani da tutta la regione.

Ci sembra superfluo sottolineare l'importanza di manifestazioni che promuovono l'inclusione, la diversità e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Tali eventi non solo offrono un'opportunità di celebrazione e visibilità per la comunità LGBTQ+, ma rappresentano anche un messaggio forte di accettazione e uguaglianza per tutti i cittadini.

La decisione di non patrocinare il Lazio Pride (e di non esporre quest’anno lo striscione a sostegno della comunità LGBTQ+) va contro i principi fondamentali di inclusione e rispetto che dovrebbero essere sostenuti da un'Amministrazione che rappresenta tutti i cittadini e tutte le cittadine. E’ l’impegno che Lei ha solennemente assunto giurando lo scorso 14 Giugno davanti tutta la Città.

È importante ricordare che l'uguaglianza e i diritti umani non dovrebbero essere una questione di schieramenti politici, ma piuttosto un impegno comune verso una società più equa.

Le chiediamo, pertanto, di riconsiderare la decisione di non patrocinare il Lazio Pride e di fornire il suo sostegno all'evento. Questa sarebbe un'opportunità per dimostrare il suo impegno per l'inclusione e l'uguaglianza nella nostra città.

Inoltre, la preghiamo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ripristinare la panchina rainbow inaugurata nel maggio 2022 al Parco San Marco e vandalizzata dopo pochi mesi (insieme a quella dedicata alla UE della quale pure si richiede il ripristino).

Questo gesto concreto di riparazione rappresenterebbe un segnale importante che la nostra Città non tollera l'odio e che ci battiamo per un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Confidiamo nel suo ruolo di Sindaca per rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i cittadini e tutte le cittadine di Latina.

Speriamo che prenda seriamente in considerazione le nostre richieste e che lavori per promuovere un clima di rispetto e inclusione in tutta la nostra comunità.

La ringraziamo per l'attenzione dedicataci e restiamo in attesa di una sua risposta.

Cordiali saluti".

Mozione del Pd

Il Pd ha nvece presentato una mozione firmata dai Consiglieri Campagna, Majocchi, Fioreper chiedere alla sindaca di concedere il patrocinio. Presentata una mozione. "Abbiamo assistito al dibattito di queste ultime ore. Contestualmente, poiché non pervenuto, abbiamo depositato una mozione che chiede al Comune di Latina e alla sindaca Matilde Celentano di concedere il patrocinio al Lazio Pridev - dichiarano i consiglieri -. Da parte del Comitato promotore del Pride è già arrivata una richiesta al Comune di Latina, così come ad altri Comuni. Ed hanno già concesso il patrocinio la Provincia di Latina, il Comune di Aprilia, quello di Cisterna e quello di Pontinia. Ci auguriamo che Latina anche alla luce del dibattito di questi giorni, ed essendo città ospitante, non rimanga a guardare. Sarebbe un segnale importante: perché sostenere il Pride significa stare dalla parte dei diritti delle persone e della libertà di ognun? ad amare. Contro ogni forma di discriminazione".