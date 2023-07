Il Lazio Pride e l’attesa per la sorpresa annunciata da Tiziano Ferro: “Ci sarò in qualche modo”

Non ci sarà fisicamente ma in qualche modo anche stavolta non farà mancare la sua presenza al Lazio Pride di Latina: parola di Tiziano Ferro che attraverso un videomessaggio postato sui social dagli organizzatori lancia il suo appello per partecipare alla manifestazione in programma sabato 8 luglio a Latina.

Il cantautore pontino ancora una volta ha manifestato la sua vicinanza all’evento che per la terza edizione, dopo il 2016 e il 2017, viene ospitato dal capoluogo. “Ciao ragazzi sono qui per ricordarvi che il Lazio Pride a Latina ci sarà l’8 luglio. Mi raccomando non mancate. Io ho un concerto e quel giorno non ci sarò ma manderò un presidio molto speciale. E ci sarò comunque in qualche modo” ha detto l’artista nel video.

C’è attesa quindi per la sorpresa che Tiziano Ferro ha in serbo per il Lazio Pride. Già nell’edizione del 2017 il cantautore, che domani sarà ad Ancona per una delle tappe del su tour estivo negli stadi, aveva partecipato alla manifestazione con un videomessaggio.

Lasciando alle spalle le polemiche dei giorni scorsi per il mancato patrocinio da parte del Comune di Latina, è quasi pronto per partireNei giorni scorsi sono stati annunciati i nomi dei primi ospiti - le Karma B e Ditonellapiaga -; l’appuntamento è per le 15.50 alle autolinee nel parcheggio di via Romagnoli da dove partirà la parata che toccherà alcuni punti nodali del centro prima di arrivare in piazza del Popolo. La novità di questa edizione è infatti la sfilata per le vie del cuore di Latina.