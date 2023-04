Nuovi lavori sulla condotta: ancora senza acqua sei comuni pontini. Le zone interessate e gli orari

Una nuova interruzione idrica è stata annunciata da Acqualatina a partire dal pomeriggio di martedì 11 aprile in sei comuni della provincia. “Si informa l’utenza che, al fine di consentire urgenti e improcrastinabili lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale di Sardellane, nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina - si legge sul sito ufficiale della società - si effettuerà una interruzione idrica a partire dalle 13 di martedì 11 aprile".

Gli interventi sono stati programmati su 5 km della condotta, dopo quelli dello scorso 27 marzo. “Lavori che - spiega appunto Acqualatina con una nota - si inseriscono nel piano di risanamento e ammodernamento delle reti e che seguono le prime attività già concluse con successo nei giorni scorsi”, e “permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti” dei sei comuni.

Interruzione idrica in sei comuni: orari e le zone interessate

Le attività coinvolgeranno diverse squadre al lavoro in parallelo e avranno inizio alle 13 dell’11 aprile, con ripristino del servizio ovunque nella notte, comunica la società. Queste le zone interessate:

- Latina - intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia - intero Comune

- Sabaudia - intero Comune

- San Felice Circeo - zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze - via Migliara 46 e Sezze Scalo

- Terracina - Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia, via San Felice Circeo

Le autobotti

Come da prassi, “per venire incontro alle esigenze degli utenti”, verranno posizionate alcune autobotti, più altre a servizio esclusivo di utenze sensibili e itineranti, per far fronte a richieste specifiche. Queste le zone dove verranno dislocate:

- Latina - piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia - piazza Kennedy

- San Felice Circeo – piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sezze Scalo - corso della Repubblica

- Sabaudia - piazza del Comune

La condotta Sardellane

“Per far fronte all’obsolescenza della condotta che parte dalla centrale Sardellane, dovuta alla sua anzianità, sono in fase di affidamento interventi strutturali e definitivi - spiega ancora Acqualatina -. Le opere prevedono oltre 18 milioni di euro di investimento, di cui oltre 14,5 finanziati da fondi Pnrr, per il raddoppio della condotta con la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente. Questi interventi contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema”.