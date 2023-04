Ancora lavori sulla condotta e nuova interruzione idrica: senza acqua sei comuni

Proseguono gli interventi di Acqualatina sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane, lavori che hanno come conseguenza una nuova interruzione idrica, dopo le precedenti due delle scorse settimane tra marzo e aprile.

Per gli interventi che la stessa azienda ha definito “urgenti e improcrastinabili” saranno previsti diversi cantieri dislocati in più punti lungo la Migliara 46. La sospensione del servizio avrà inizio alle 13 di giovedì 27 aprile nei territori di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina con il totale ripristino che viene annunciato nella notte.

Le zona interessate

Le zone interessate sono:

- Latina: intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

San Felice Circeo: zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze: via Migliara 46

Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Dove trovare le autobotti

Per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, fa sapere ancora Acqualatina, saranno disponibili delle autobotti nelle seguenti zone:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sabaudia: piazza del Comune.

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti - conclude l’azienda scusandosi er il disagio -. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083”.