L’estate dei record: una tartaruga depone ancora le sue uova sulle spiagge pontine

E’ l’estate dei record sul litorale laziale: per la decima volta una tartaruga marina Caretta caretta ha scelto il nostro lungomare per deporre le sue uova. E’ accaduto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio con la preziosa scoperta che è stata fatta alle prime ore di ieri mattina sulla spiaggia di Sabaudia.

Si tratta de terzo nido nella città delle dune in questa stagione dai numeri impressionanti, sei in totale sul litorale pontino. Il nido, come fanno sapere da Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio, attraverso i propri canali social è stato trovato da due volontari di TartaLazio all’alba di ieri. “Le tracce scoperte all'alba dai volontari della Rete di monitoraggio, in una zona lontana da tutto, ci sono alcuni km da fare a piedi per arrivare al sito di nidificazione”.

Lo stesso era accaduto circa 10 giorni fa quando sulla città delle dune è stato trovato un nido con 131 uova. Ora si attende la schiusa, ma ci vorrà ancora qualche settimana di pazienza.