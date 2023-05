Terminati i lavori di demolizione e ricostruzione, riaperto il ponte Badino sulla Pontina

E’ stato riaperto al traffico oggi, mercoledì 31 maggio, il ponte Badino a Terracina, lungo la Pontina. Nel pieno rispetto del cronoprogramma, Anas ha ultimato i lavori di demolizione e ricostruzione della struttura che erano stati avviati nel novembre dello scorso anno.

E questa mattina, alla presenza tra gli altri del prefetto di Latina Maurizio Falco, del sindaco di Terracina Francesco Giannetti, dell’assessore della Regione Lazio per Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Elena Palazzo, del vicario generale di Latina-Terracina-Priverno-Sezze, Don Enrico Scaccia e del presidente di Anas Edoardo Valente, il ponte è stato riaperto al traffico. La riapertura entro la fine del mese di maggio era stata precedentemente annunciata con l'obiettivo proprio di garantire una stagione estiva senza disagi per cittadini e turisti.

I lavori sul ponte Badino, per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, come spiegato da Anas, hanno previsto la completa demolizione dell’impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle e interventi volti al rinforzo delle pile. L’intervento rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale Pontina, del valore di 137 milioni di euro, presentato da Anas il 29 aprile 2021, che ha l’obiettivo principale di “innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale”.