Celebrazioni per il 4 Novembre, come cambia la circolazione: le strade chiuse e i divieti

Anche Latina celebra il 4 Novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle forze armate. Le iniziative sono state promosse dalla Prefettura e hanno inizio alle 9.30; in programma anche il corteo che da piazza San Marco raggiungerà il parcoFalcone Borsellino per la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti.

“Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico”, l’amministrazione comunale ha previsto la modifica alla disciplina della circolazione; nei giorni scorsi è stata quindi emanata una apposita ordinanza. Nel provvedimento viene disposto:

- il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli (eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso) in piazza San Marco (tratto compreso tra corso della Repubblica e via Sisto V), dalle 8 alle ore 13 di sabato 4 novembre, e comunque sino al termine della cerimonia;

- il divieto di circolazione in via Gramsci e via Zeppieri dalle 8 alle 13 del 4 novembre e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;

- il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli in largo Silvestri dalle 8 alle 19 del 04 novembre e comunque sino al termine della cerimonia, per tutti i veloci eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;

- divieto di sosta con rimozione forzata in Via N. Sauro, tratto compreso tra via Zeppieri e largo Silvestri, dalle 8 alle 13 del 4 novembre, e comunque sino al termine della cerimonia, per tutti i veicoli eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso.