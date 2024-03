Tiziano Ferro ufficializza il divorzio: “Grazie Vic. Non è un fallimento, ora la ricostruzione”

Tiziano Ferro ha ufficialmente divorziato dal marito Victor Allen. E’ stato lo stesso cantautore di Latina ad annunciarlo e lo ha fatto attraverso un post sui social con cui a cuore aperto ha voluto parlare ai suoi fan, a voluto raccontare questo momento doloroso ma che segna anche l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

“E’ andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa”. Queste le parole scelte da Tiziano Ferro per annunciare di aver concluso le pratiche per il divorzio con Victor Allen, il compagno con cui era sposato dal giugno 2019 prima della separazione a settembre dello scorso anno.

Nel post con cui l’artista pontino si è aperto ai fan ha pubblicato le date del 25 giugno 2019, quella del matrimonio, e 15 marzo 2024 che ha sancito invece la fine della sua lunga storia con Victor Allen impreziosita da Margherita e Andreas, i loro due bimbi. "Non è la fine del mondo - scrive Tiziano Ferro -. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza".

"Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna… grazie Vic” ha concluso l’artista di Latina per il quale ora è il momento di guardare al futuro. “Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano”, chiosa salutando tutti i suoi fan che non hanno mani mancato di fargli sentire il loro sostegno anche nei momenti più delicati e difficili della sua vita e della sua carriera.