Residenti senza linea telefonica per mesi dopo la tromba d’aria, al via i lavori

Lavori per il ripristino delle linee di comunicazione a Spigno Saturnia dove da mesi i cittadini vivono una serie di disagi conseguenza del maltempo. Si avvicina, così, la risoluzione di un gravoso problema che da mesi rende complicata la vita ai residenti dopo che il 4 novembre una tromba d’aria ha fatto crollare il traliccio su cui erano posizionati i ripetitori della telefonia mobile, rendendo di fatto impossibile ogni comunicazione.

“Da allora – spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Vento – non è stato più possibile comunicare. Questo, in un centro la cui popolazione ha un’età media avanzata, ha creato non solo disagi ma anche apprensione. Fortunatamente la situazione si sbloccherà proprio in questi giorni: la Tim ha provveduto a installare un nuovo traliccio provvisorio, in attesa dell’adeguamento dell’infrastruttura crollata, e presto saranno operativi anche i nuovi ripetitori che renderanno nuovamente possibili le comunicazioni”.

“Tutto questo è avvenuto grazie alla macchina istituzionale che si è messa in moto, garantendo l’avvio dei lavori. Dopo un iniziale stallo durato alcune settimane, è stata avviata una proficua interlocuzione con l’azienda, grazie all’interessamento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Nicola Calandrini. Una vera filiera di governo, che dall’amministrazione arriva a palazzo Chigi e che permette soluzioni celeri anche nei piccoli Comuni, vero cuore pulsante d’Italia ma in passato troppo spesso lasciati a loro stessi”.