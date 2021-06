Vaccini: nel Lazio 4,7 milioni di somministrazioni. Media giornaliera più alta di quella nazionale

“La campagna vaccinale procede spedita secondo la programmazione”: a fare il punto è l’Unità di Crisi della Regione Lazio quando si sta per raggiungere un altro importante traguardo. Con le somministrazioni previste per oggi, infatti, si prevede di arrivare all’obiettivo di 4,7 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus inoculate in tutta la regione, superando la quota di 1,7 milioni di seconde dosi.

“Nell’ultima settimana sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi” spiegano dall’Unità di Crisi. Nel Lazio il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, invece, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 12 di oggi, lunedì 21 giugno, sono più di 337mila le vaccinazioni totali, con oltre 111mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo il bolletitno di oggi diffuso dalla Asl, nella giornata di ieri le somministrazioni sono state più di 3400.