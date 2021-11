Vaccini anti-Covid, terza dose dopo 150 giorni: attive le prenotazioni nel Lazio. Come fare

Nel Lazio è già possibile prenotare la cosiddetta terza dose del vaccino anti coronavirus a 150 giorni dalla seconda somministrazione. La comunicazione arriva direttamente dalla Regione attraverso i canali social di Salute Lazio con cui vengono fornite informazioni anche circa le nuove modalità per la prenotazione.

"Il sistema di prenotazione per il vaccino Covid del Lazio (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) è in linea con la nuova disciplina della circolare ministeriale - spiegano dall'Unità di Crisi -. Le nuove prenotazioni sono da stamani già allineate alla tempistica dei 150 giorni. Chi ha già una prenotazione può, se lo desidera, utilizzare la modalità di cambio on line (gestione appuntamento)".

“Nel Lazio sono state già somministrate 490mila dosi di richiamo, pari al 10% della popolazione e da oggi è già possibile prenotare applicando la nuova circolare ministeriale dei 150 giorni. Auspico - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, che a breve, venga eliminato il vincolo di età mantenendo esclusivamente la distanza temporale dall’ultima somministrazione. Negli ultimi giorni vi è stato un incremento delle prime dosi, che nella giornata di ieri hanno superato quota 2mila a dimostrazione di una piccola erosione dello zoccolo duro che ancora non si era vaccinato. Il numero totale delle somministrazioni ha superato i 9 milioni e 150 mila con un incremento settimanale del 17%. Occorre procedere velocemente, i prossimi giorni saranno di turbolenza”.

Anche nella provincia di Latina nelle ultime settimane c’è stato un lieve incremento delle vaccinazioni che, secondo l’ultimo bollettino della Asl, nella giornata di ieri sono state 1.559. La maggior parte, 1.106 nello specifico pari a circa il 70%, sono terze dosi; le prime sono state 176 (l’11%) e le seconde 277 (quasi il 18%).