Vincenzo D’Amico, camera ardente al museo Cambellotti: modifiche alla viabilità in centro

Anche Latina potrà dare il suo ultimo saluto a Vincenzo D’Amico il giocatore entrato nella storia della Lazio con la conquista del primo scudetto nel 1974 con la squadra di Maestrelli e tanto amato anche dalla comunità pontina, indipendentemente dalla propria fede calcistica.

La famiglia ha infatti deciso per la celebrazione di due funerali, uno a Roma e uno a Latina, città che ha dato i natali e ha lanciato l'ex calciatore deceduto lo scorso primo luglio all'ospedale Gemelli di Roma, e che lui ha sempre amato. E così dopo il rito funebre che martedì 4 luglio alle 10.30 si terrà nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio nella Capitale anche i cittadini di Latina potranno rendere omaggio a Vincenzo D’Amico. Dalle 15 alle 19 dello stesso giorno sarà allestita la camera ardente al museo Cambellotti, e poi alle 10 di mercoledì 5 luglio, giorno in cui è stato proclamato il lutto cittadino, ci sarà l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Goretti.

In previsione di un’ampia partecipazione con tantissime persone che si recheranno alla camera ardente e per motivi di sicurezza, in queste ore il Comune ha emanato una apposita ordinanza che disciplina la viabilità proprio nelle due giornate. Con il provvedimento si dispone il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Reginaldo Giuliani e in piazza San Marco, nel tratto compreso tra la via Reginaldo Giuliani e corso della Repubblica, dalle 7 del 4 luglio alle 11 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi autorizzati, Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso.