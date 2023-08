Rifiuti abbandonati in strada, scattano le multe. Trasgressori incastrati dalle telecamere

Pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti in strada. Nei giorni anche a Sabaudia la polizia locale ha identificato e multato tre persone, di cui due residenti, per abbandono illecito di rifiuti in aree pubbliche del centro urbano.

L’identificazione è stata possibile anche grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere della rete di videosorveglianza. I sacchi abbandonati riguardano non solo residui di potature e di tagli di erba di giardini, ma anche indifferenziato e rifiuti speciali.

La sanzione amministrativa che ora sarà applicata è di circa 100 euro.

Il comandante della Polizia Locale, Mariella Di Prospero, ha invitato tutti i cittadini e i turisti a evitare di abbandonare rifiuti nel rispetto dell’ambiente e del decorso urbano. Nella circostanza, il comandante ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di avvalersi dello specifico servizio di raccolta “a chiamata” (800447270) e anticipato che saranno intensificati i servizi di verifica e controllo su tutto il territorio, proprio per prevenire e contrastare fenomeni di illecito abbandono di rifiuti.