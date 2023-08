Abbandono dei rifiuti in strada, si intensificano i controlli: nuove sanzione e denunce

E’ costante l’impegno da parte di mote amministrazioni della provincia nel contrastare il triste fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti in luoghi pubblici. A Sabaudia in questa settimane sono stati intensificati i controlli da parte della polizia locale che hanno portato a nuove denunce e sanzioni a seguito di ulteriori violazioni.

Nei giorni scorsi, proprio il comandante della polizia locale aveva richiamato l'attenzione sui gravi problemi causati dall'abbandono di rifiuti in un'area verde pubblica di Sabaudia. Diverse sono state le multe elevate nel corso delle verifiche e nel vuoto è caduto anche l’invito a usufruire del numero verde (800447270) fornito dalla Società Del Prete per lo smaltimento corretto dei rifiuti non domestici.

Nella città delle dune infatti il problema dell'abbandono dei rifiuti non si è placato e nuovi casi sono stati rilevati grazie all'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Gli agenti hanno individuato altre 4 persone responsabili di abbandono e sversamento di rifiuti con l’inevitabile applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla specifica ordinanza del sindaco.

Nello specifico una delle persone coinvolte sarà oggetto anche di una denuncia penale per avere abbandonato rifiuti speciali, tra cui residui di vernici e materiali derivanti da lavori edili, all'interno dell'area pubblica. “La natura degli scarti richiede, infatti, un trattamento speciale e il loro abbandono rappresenta un grave rischio ambientale” ricordano dal Comune di Sabaudia.

Il comandante della polizia locale ha ribadito l'appello ai cittadini e ai turisti affinché “rispettino le norme e non abbandonino rifiuti in maniera illecita, sottolineando ancora una volta l'importanza di usufruire dei servizi offerti dalla società Del Prete, che opera secondo il contratto d'appalto vigente. L’abbandono dei rifiuti rappresenta una minaccia per l'ambiente, la salute pubblica e la bellezza naturale di Sabaudia. Le Autorità locali sono determinate a porre fine a questa pratica dannosa e a promuovere un approccio più responsabile verso la gestione dei rifiuti”.