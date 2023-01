Abusivismo edilizio a Ventotene: sequestrata abitazione in costruzione

Operazione contro l’abusivismo edilizio sull’isola di Ventotene: a portarla a termine la Guardia di Finanza che, nel corso del costante monitoraggio del territorio, ha sottoposto a controllo un terreno privato in località Calanave sul quale era in corso di costruzione un manufatto ad uso abitativo, di circa 85 metri quadrati, all’interno di un terreno agricolo le cui opere edili erano state avviate in assenza di permesso di costruire e, peraltro, eseguite senza le previste autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Le attività sono state condotte di concerto tra i militari della locale Tenenza e quelli della Sezione Operativa Navale di Gaeta che, in stretta sinergia operativa e supportati dall’ausilio fornito da un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare, hanno potuto riscontrare gli illeciti. Infatti, a causa del luogo impervio di accesso all’area interessata dal controllo l’intervento dell’elicottero ha reso possibile eseguire precisi rilievi dall’alto. Le successive attività investigative svolte a terra dai militari, sviluppate con l’apporto fornito dalle banche dati in uso al Corpo, hanno poi consentito di accertare, grazie all’aiuto del personale tecnico del Comune di Ventotene intervenuto su posto, che le opere edili in corso di realizzazione erano state eseguite in totale assenza di titoli autorizzativi, inclusi quelli paesaggistici. L’autore dell’illecito è stato quindi denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per reati di abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché per la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali.

“Peraltro - spiegano in una nota dalla Guardia di Finanza -, da una stima realistica del valore dell’immobile, è stato valutato che lo stesso, una volta ultimato, avrebbe acquisito un valore di mercato di circa 500.000 euro attese le rinomate peculiarità dell’Isola sia per quanto riguarda il suo patrimonio naturalistico (in particolare per la presenza della Riserva Naturale Statale delle isole di Ventotene e S. Stefano) sia dal punto di vista turistico, attesa la notevole domanda di viaggi e soggiorni nella rinomata isola pontina”.