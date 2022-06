Interruzione idrica in sei comuni, servizio non ancora ripristinato: ancora disagi per i cittadini

Ancora disagi per l'interruzione idrica nei sei comuni della provincia, Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. L'interruzione, causata da un intervento urgente sulla condotta di Sezze, era stata programmata dalle 22 di ieri sera e la società Acqualatina aveva annunciato il completo ripristino del servizio alle 6 di oggi, 8 giugno. Questa mattina un nuovo messaggio ha annunciato nuovi imprevisti tecnici che hanno portato al prolungamento dell'interruzione.

In alcune zone però, compreso il capoluogo, il servizio, alle 9, non era ancora tornato regolare, con evidenti disagi per le utenze domestiche e per le scuole. Ancora attive le autobotti in piazza Celli, Largo Cavalli e all'ospedale Goretti di Latina. La società ha poi annunciato, dopo le 9, la conclusione dei lavori spiegando che il ripristino è previsto entro la tarda mattinata di oggi