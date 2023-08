Barche in affitto sull’isola, ma l’attività è abusiva: questa la scoperta fatta dalla Guardia Costiera nel corso di una serie di controlli a Ponza.

A partire dal week end precedente il Ferragosto e per tutta la settimana successiva, infatti, anche l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza ha ulteriormente intensificato l’attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione. Nonostante il mese di agosto stia per finire la stagione balenare sull’isola non è ancora terminata e l’attenzione resta alta.

Importanti sono stati risultati dei servizi degli ultimi giorni, tra qui quello proprio effettuato in materia di diporto nel pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto. Nel corso di un controllo i militari hanno accertato l’abusiva attività di locazione di imbarcazioni senza le prescritte autorizzazioni. “Per l’utilizzo commerciale di unità da diporto – tra cui i più comuni sono il noleggio e la locazione – sono infatti necessarie visite, certificazioni e dotazioni aggiuntive le quali forniscono ulteriori garanzie di qualità e sicurezza” spiegano dalla Guardia Costiera.

Al trasgressore, è stata quindi comminata una pesante sanzione da 3.672,22 euro. Sono poi stati elevati anche altri 3 verbali per un importo di circa 1000 euro.