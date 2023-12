Allontanato da casa, poche ore dopo si ripresenta dalla ex: bloccato durante la fuga

E’ stato arrestato il giorno di Natale per aver violato la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che gli era stata applicata solo poche ore prima. I fatti sono accaduti il 25 dicembre, a Fondi. Qui hanno operato i carabinieri della locale Tenenza, con la collaborazione del personale del dipendente Nor - Aliquota radiomobile, che hanno bloccato l’uomo di 42 anni mentre tentava la fuga.

La misura dell'allontanamento nei confronti del 42enne era scattata infatti nella mattina del 25 dicembre, ma già nel pomeriggio con una futile motivazione lo stesso si era presentato presso l’abitazione della ex convivente. Una scena che è stata ripresa anche dalle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutto.

Subito dopo l’uomo si è quindi allontanato ma è stato presto rintracciato presso lo scalo ferroviario di Fondi mentre tentava di far perdere le proprie tracce.

Il giorno della vigilia di Natale invece ad Aprilia, sempre i carabinieri, a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia sono intervenuti in un’abitazione, al confine con il territorio di Velletri, dove hanno fermato un uomo di 35 anni poi sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e allontanamento dall’abitazione.