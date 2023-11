Anziano disorientato vaga per strada con il maltempo: soccorso dai carabinieri

Sono stati i carabinieri a soccorrere un anziano che vagava disorientato in strada con il maltempo. E’ accaduto nella notte appena trascorsa a Cisterna.

I militari della Stazione di Cori sono intervenuti nella città del nord della provincia pontina dopo aver notato l’anziano che, confuso e disorientato, vagava pericolosamente a ridosso di una via di maggior transito della città. Considerate l’ora e le condizioni meteo che esponevano l’uomo all’inclemenza della temperatura notturna, i carabinieri lo hanno soccorso e accompagnato nella sede della Stazione di Cisterna dove gli hanno dato bevande calde e altri viveri di conforto e hanno trascorso del tempo con lui a chiacchierare, per poterlo tranquillizzare.

Successivamente i militari hanno richiesto l’intervento del 118 che ha poi portato l’anziano presso un’idonea struttura sanitaria per gli accertamenti sanitari del caso.

“Da sempre il Comando provinciale di Latina stimola le articolazioni dipendenti a un aderente servizio e assistenza di prossimità rivolta alle categorie più fragili - commentano dall’Arma -; tra queste rientrano i rapporti con i centri anziani proprio per poter sviluppare una proficua rete di sostegno sia per situazioni di supporto sanitario, psicologico sia per sostenerli nel contrasto ai tentativi di truffa dei quali sono sovente fatti bersaglio”.