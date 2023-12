Il fidanzato la lascia, iniziano le persecuzioni: messaggi, minacce e pedinamenti sul posto di lavoro

Gli agenti di polizia del commissariato Anzio-Nettuno, al termine di una delicata indagine, hanno arrestato una 24enne di origini bulgare, residente ad Anzio, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri. La giovane donna è ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno. Il provvedimento è stato emesso al termine di una serrata indagine, coordinata dalla Procura di Velletri, scaturita dalla denuncia presentata dal ragazzo, che ha permesso di raccogliere a carico dell’indagata gravi indizi di colpevolezza in riferimento al reato di atti persecutori.

La denuncia, resa più attendibile anche dall'analisi dei file-audio video acquisiti, ha fatto emergere che, alla fine della relazione sentimentale a causa della gelosia ossessiva dell'indagata, erano iniziate le persecuzioni, via telefono, via social, ma anche di persona. La giovane controllava e minacciava la vittima, anche paventando intenti autolesivi e suicidari. La 24enne si presentava in casa dell'ex compagno, in casa dei suoi parenti e perfino sul posto di lavoro, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita e a non uscire per timore di incontrarla ed essere aggredito.