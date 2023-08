Durante una lite in strada colpisce la fidanzata: bloccato subito dai carabinieri

Durante una animata discussione ha improvvisamente colpito al volto la ragazza con uno schiaffo. Una scena questa che non è sfuggita ai carabinieri, impegnati in quel momento in un servizio di controllo nella città di Anzio. L'attenzione dei carabinieri è stata attirata infatti da una coppia intenta a litigare nei pressi della stazione ferroviaria di Anzio.

Quando il ragazzo ha colpito la compagna i militari sono prontamente intervenuti e lo hanno bloccato e accompagnato in caserma. Il giovane, un italiano di 23 anni, è stato arrestato per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, mentre la vittima è stata refertata presso gli ospedali riuniti di Anzio Nettuno con una prognosi di 15 giorni a causa delle lesioni riportate Il giovane invece è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando dell'Arma di Anzio in attesa del giudizio per direttissima.