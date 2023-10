Calci e pugni all'operatore della Progetto Ambiente mentre raccoglie i rifiuti

Una grave aggressione si è consumata nel corso del fine settimana ai danni di un operatore della Progetto Ambiente di Aprilia che era in servizio e stava svolgendo il suo lavoro. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'uomo si trovava in via del Genio Civile quando un cittadino gli ha intimato di portare via anche una tipologia di rifiuto non prevista dal calendario giornaliero della raccolta differenziata.

Al rifiuto del dipendente della Progetto Ambiente, l'uomo ha reagito colpendolo con pugni e calci. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, fortunamente senza riportare ferite gravi.

L'amministrazione comunale esprime solidarietà nei confronti dell'operatore e il sindaco Lanfranco Principi e l'assessore all'Ambiente, insieme alla dirigenza della società, lo hanno raggiunto telefonicamente per sincerarsi delle sue condizioni e per eprimergli vicinanza. Intanto, nella giornata di ieri i responsabili della Progetto Ambiente spa hanno presentato una formale denuncia contro ignoti alla caserma dei carabinieri del reparto territoriale.

“Un episodio gravissimo – sottolinea il primo cittadino di Aprilia – Non è ammissibile che chi svolge il proprio lavoro a servizio dei cittadini debba vivere nel timore di poter subire un’aggressione vile e violenta come quella che si è verificata nel weekend. In sinergia con l’azienda, ci siamo attivati affinché fatti del genere non tornino a ripetersi. Ci tengo a esprimere la mia vicinanza e solidarietà nei confronti dell’operatore, anche a nome dell’amministrazione che rappresento”.

“La Progetto Ambiente ha a cuore i suoi dipendenti – aggiunge l’amministratore unico Stefano Cicerani – e conosce bene l’importanza del lavoro che svolgono. Per questo motivo, non abbiamo esitato a procedere come azienda a denunciare l’accaduto. Episodi del genere non sono tollerabili. A nome mio e dell’azienda, e a nome dei colleghi, esprimo solidarietà nei confronti del nostro operatore”.