Aprilia pattugliata: un arresto e tre denunce, sequestrati 20 chili di prodotti in un negozio

Ancora pattugliamenti, posti di blocco e ispezioni ad Aprilia per l'operazione Alto Impatto che si è protratta ieri, 21 febbraio, fino a notte inoltrata. Si tratta del secondo degli interventi coordinati dalla prefettura e disposti in ragione del crescente numero di reati contro il patrimonio registrati nelle scorse settimane e della necessità di garantire sicurezza ai cittadini.

Massiccio l’impiego di carabinieri e di automezzi del Reparto territoriale, in campo insieme al personale del Nucleo antisofisticazione e sanità. Durante il servizio è stato arrestato un uomo colpito da ordine di esecuzione pena per reati legati allo spaccio di droga. Altre tre persone sono state invece denunciate alla procura per il furto di un'auto e un uomo è stato sorpreso dai militari e riconosciuto responsabile di un furto avvenuto all'interno di un supermercato cittadino.

Diversi sono stati anche i controlli in alcune attività commerciali. In uno degli esercizi ispezionati è stata elevata una sanzione amministrativa al titolare per mancata tracciabilità degli alimenti. Il controllo ha portato al sequestro di 20 chili di prodotti ittici e di carne e di diversi litri di vino.

I controlli alla circolazione stradale hanno infine portato a identificare 126 automobilisti e a fermare 95 veicoli. Elevate cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.