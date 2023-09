Coltellate al marito durante una lite, non risponde al gip e resta in carcere

Resta in carcere la 48enne di Aprilia arrestata sabato scorso dopo che aveva accoltellato il marito ferendolo gravemente. La donna, che è accusata di tentato omicidio, nella giornata di ieri è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario nell'udienza di convalida ma non ha fornito spiegazioni sul suo gesto e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice a conclusione della camera di consiglio ha quindi convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere. Restano gravi le condizioni del marito, 48 anni, trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo i primi accertamenti tutto sarebbe nato da un litigio tra i due coniugi all’interno della loro abitazione in via dei Saliceti nel quartiere Pantanelle: i toni sono andati aumentando di intensità fino a quando la moglie non ha colpito il marito con due coltellate all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale Reparto Territoriale.