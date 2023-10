Motociclista travolto e ucciso, automobilista condannato a 5 anni e 4 mesi

E’ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale Andrea Simonetti, l’uomo che alla guida della sua auto ha preso in pieno una moto che proveniva dalla direzione opposta provocando la morte dell’uomo che la guidava. L’incidente è accaduto il 2 ottobre 2021 ad Aprilia, in via dei Rotuli, al confine con il territorio del comune di Ardea. Quella mattina Simonetti all’altezza di una curva e in prossimità di un dosso aveva invaso l’altra corsia dove in quel momento stava passando il 52enne di Lanuvio Stefano Moresco. L’impatto era stato violentissimo: il motociclista era prima finito contro il parabrezza dell’auto poi era ripiombato a terra. Per lui non c’era stato nulla da fare nonostante i tentativi del personale del 118 intervenuti sul posto dove è arrivato anche l’elicottero: era deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Questa mattina il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, processo che su richiesta della difesa di Simonetti, si è svolto con rito abbreviato. Il pubblico ministero Giorgia Orlando al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi ma il gip ha inflitto all’uomo una pena assai più pesante: 5 anni e 4 mesi di carcere.