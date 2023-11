Fermato alla guida della moto: era senza assicurazione e con targa contraffatta

I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, impegnati in un controllo del territorio nel corso del fine settimana, con particolare attenzione alle strade e ai luoghi della movida, hanno fermato un motociclista residente in città. L'uomo, 58 anni, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. E la sua moto è risultata priva di copertura assicurativa e con una targa contraffatta.

Dopo gli accertamenti dei militari il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo, mentre l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di falsità materiale commessa da privato e uso di atto falso.