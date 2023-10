Abbandona rifiuti dell'autofficina abusiva: sorpreso e denunciato dai forestali

Aveva abbandonato rifiuti speciali di vario genere. I carabinieri forestali hanno dnenunciato un uomo, titolare di unautofficina abusiva. Motori dismessim pneumatici, parti meccaniche e parti di carrozzeria di auto erano stati gettati in modo incontrollato. Il blitz è scattato nel comune di Aprilia e tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri forestali di Cisterna.

Prosegue dunque l'impegno dei forestali su tutto il territorio finalizzato a contrastare il deposito dei riifuti in sito non idonei alla raccolta, anche da parte di privati cittadini. Nel decreto leggo 2023 numero 105, convertito dalla Legge 9 ottobre numero 137, è contenuta infatti una precisa disposizione che modifica la tipologia di sanzione nei confronti di soggetti privati che abbandonano rifiuti: non più una sanzione amministrativa ma l'applicazione di un'ammenda. Analogamente a quanto avviene per l'abbandono da parte di titolari di un'impresa o responsabili di enti, da oggi in poi anche un cittadino privato può essere denunciato direttamente in procura. In questa ottica si inquadra dunque l'operazione dell'Arma e i controlli capillari sul territorio in tema ambientale.