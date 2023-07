Corriere della droga bloccato dopo un inseguimento sulla Roma-Fiumicino

Trasportava droga a bordo della sua auto ma è stato scoperto e arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento sulla Roma-Fiumicino. Protagonista un 29enne residente ad Aprilia.

L’uomo, come riporta Roma Today, era all’interno di un’auto in piena notte in un’area isolata nella zona della Fiera di Roma, a Ponte Galeria. Il 29enne alla vita di una volante della polizia che stava eseguendo un normale servizio di controllo del territorio ha messo in moto la sua Clio ed è partito inseguito dalla Volante fino a quando non è stato costretto a fermarsi sull’autostrada Roma-Fiumicino.

La perquisizione della sua vettura ha portato al rinvenimento, sotto il sedile del passeggero, di una busta frigo all’interno della quale c’erano alcuni panetti di hashish per un totale di 430 grammi di sostanza stupefacente. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ora sarà il gip a dover convalidare il provvedimento.