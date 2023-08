I proprietari sono in vacanza, i ladri entrano in casa e fanno razzia

Nel periodo estivo si registra un incremento di furti in abitazione, un fenomeno particolarmente avvertito anche nel nord della provincia e nel territorio di Aprilia proprio per contrastare l'aumento di reati contro il patrimonio, si è intensificata l'attività di prevenzione e controllo predisposta dai carabinieri del Reparto territoriale.

La scorsa notte i militari della sezione radiomobile e della stazione di Campoverde hanno arrestato due cittadini georgiani, entrambi 50enni e senza fissa dimora, incensurati, responsabili di un furto aggravato ai danni di un'abitazione del centro città. I due uomini, secondo la ricostruzione dei carabinieri, approfittando dell'assenza dei proprietari che erano in vacanza, hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno fatto razzia di oggetti in oro, denaro, orologi, monili vari. Qualcuno ha però lanciato l'allarme e il tempestivo intervento delle pattuglie ha permesso di cogliere i malviventi sul fatto. Entrambi sono stati sorpresi in flagranza di reato e fermati.

Intanto, proseguono gli accertamenti per verificare il collegamento dei due ladri con una banda di topi d'appartamento che da tempo è operativa sul territorio.