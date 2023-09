Pestato a sangue vicino allo stadio: i carabinieri identificano i tre responsabili

Sono stati identificati i responsabili del pestaggio avvenuto nella serata del 14 settembre scorso nei pressi dello stadio Quinto Ricci di Aprilia. I carabinieri della stazione, con il coordinamento del reparto territoriale diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, hanno avviato le indagini subito dopo l'episodio e sono riusciti a raccogliere elementi di prova a carico di tre persone, un cittadino italiano e due di nazionalità rumena.

La vittima di percosse e lesioni era proprio un cittadino rumeno, pestato a sangue e abbandonato in strada. Un episodio che era stato duramente condannato anche dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, che aveva invitato i cittadini a testimoniare e collaborare con le forze dell'ordine.

La violenta aggressione sembrava legata a una rapina, ma le indagini dei militari sono ancora in corso per risalire con certezza al movente. "L’attenzione rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza - si legge in una nota dell'Arma - al fine di fornire una risposta concreta e incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dei carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati e assicurare alla giustizia gli autori".