Incendio alla Loas, attesa per le nuove analisi. Il sindaco: "Tuteleremo la salute dei cittadini"

Il punto della situazione ad Aprilia dopo il devastante rogo alla Loas avvenuto domenica sera, un'azienda di recupero e stoccaggio rifiuti che si trova nella zona artigianale della città. Il sindaco Antonio Terra spiega cosa sta accadendo insieme a Belardino Rossi della Asl.

Le operazioni sul sito: vigili al lavoro sui focolai

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco insieme alle squadre di protezione civile per domare altri piccoli focolai all'interno della struttura. "Mi auguro - ha detto il primo cittadino - che almeno questa situazione possa chiudersi entro domani. L'operazione che si sta effettuando è quella di smuovere i cumuli di macerie e di prodotti accatastati. Nello smuovere i materiali spesso i fuochi riprendono vigore, ma la squadra è a buon punto. Sono stato sul posto questa mattina".

L'ordinanza del sindaco

A scopo precauzionale il sindaco ha già emesso, nelle ore successive al rogo, un'ordinanza con specifiche misure di sicurezza, a partire dal divieto di raccolta e consumo di frutta e verdure nell'area in cui si è sviluppato l'incendio. L'ordinanza è stata emessa sulla scorta della certificazione delal Asl. Ora arrivano i primi dati, ancora parziali, dell'Arpa. La Asl li sta analizzando per comprendere se poi dovrà essere modificata o no l'ordinanza già emanata.

La situazione del sito di recupero rifiuti

"Il sito in cui è insediato lo stabilimento della Loas è un'area industriale autorizzata dalla Regione nel 2000 e gestita dal Consorzio industriale Roma--Latina. - ha spiegato il sindaco Terra - L'impianto nasce invece nel 2009, autorizzato per 36mila tonnellate dalla Provincia di Latina. La società gestisce rifiuti non pericolosi. Ma nel tempo l'impianto è stato ampliato e incrementato. Ad oggi ci sono 140mila tonnellate di rifiuti non pericolosi lavorate, tra plastica, vetro, carta e cartone. Questa azienda l'anno scorso ha chiesto a fine anno il rinnovo delle autorizzazioni per il quale è in corso la conferenza dei servizi a Latina, prorogata dalla Provincia per ben due volte. L'azienda è autorizzata a gestire sul piazzale esterno ai tre capannoni, 1900 tonnellate di stoccaggio. Le verifiche - aggiunge il primo cittadino - dovranno appurare se gli stoccaggi erano in linea con quanto previsto. Altro aspetto da chiarire dalle autorità inquirenti è se questo incendio è doloso, il che cambierebbe tutta la prospettiva della vicenda. E' fondamentale dunque capire cosa è successo".

Il sindaco: "Tuteleremo la salute dei cittadini"

"E' chiaro che noi a tutti i livelli difenderemo gli interessi di questa città e dei cittadini - ha aggiunto Terra .- E' importante che questo tipo di attività siano controllate. Domani (13 agosto) è in programma un consiglio comunale in cui sarà presentata una mozione per attivare una serie di richieste da avanzare alla Regione Lazio. Sarà poi fondamentale nei prossimi giorni capire l'impatto dell'incendio sul territorio a ridosso dell'azienda e sulle coltivazioni. Dobbiamo però attendere l'elaborazione dei dati e le analisi. Continueremo a monitorare la situazione. Il primo passo è chiudere quello che è rimasto del rogo di domenica. La situazione è ora diversa rispetto ai giorni scorsi e quello che ci aspettiamo è che le nuove analisi diano altri segnali rispetto ai primi risultati allarmanti. Nell'ipotesi in cui avremo da Arpa e Asl determinazioni diverse, informeremo la popolazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Asl: "Occorre attendere i nuovi dati"

"Non posso che confermare quello che ha detto il sindaco - ha chiarito Belardino Rossi - Gli unici dati sono quelli pubblicati dall'Arpa, relativi a una centralina mobile sistemata nelle adiacenze del sito al momento dell'incendio. Ora si attende una relazione dell'Arpa. I venti la notte di domenica spiravano verso il mare. Presumibilmente dunque il territorio di Aprilia non è stato interessato dai fumi. Dobbiamo però capire come questa nube sia calata sul terreno nelle aree intorno alla fabbrica. Non è possibile dare una risposta immediata e vogliano dare risposte certe e fare chiarezza. Almeno tutta la giornata di oggi occorrerà per valutare cosa è successo e qual è situazione attuale a incendio spento". .