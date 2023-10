Inseguono la nuora sulla Pontina, la picchiano e le portano via la figlia

L'hanno fermata in auto, fatta scendere e malmenata. Poi le hanno portato via la figlia e l'hanno lasciata in strada senza auto e senza cellulare. Tutto è avvenuto a pochi chilometri da Aprilia, lungo la Pontina, dove una pattuglia del commissariato di Cisterna ha notato la lite in strada e poi la ragazza rimasta sola. Gli agenti sono intervenuti in suo soccorso accompagnando la donna negli uffici per ricostruire cosa fosse accaduto e hanno scoperto un quadro inquietante di vessazioni.

La ragazza, sporgendo denuncia, ha infatti raccontato che da tempo, vivendo in casa con i suoceri e con il compagno, era costretta a subire un clima di prepotenze costante, tanto da prendere la decisione di tornare dalla sua famiglia, in Nord Italia. Così nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, la donna ha ripreso la figlia di 5 anni a scuola, l'ha caricata in auto ed è partita. Ma il suo viaggio è durato solo pochi chilometri. La famiglia del compagno infatti si era già messa sulle sue tracce e. intercettata la sua auto sulla Pontina, le ha tagliato la strada obbligandola a fermarsi.

A quel punto i suoceri, scesi dal veicolo, hanno aperto le portiere dell'altra vettura e hanno malmenato la nuova prendendo sua figlia e lasciando poi la donna senza auto e senza cellulare, così da impedirle di chiedere aiuto. Il provvidenziale aiuto degli agenti di polizia e la successiva indagine della sezione anticrimine del commissariato di Cisterna hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di trovare tempestivametne l'auto dei suoceri e la bambina, riaffidata subito alla madre. Moglie e marito sono stati invece identificati e arrestati per i reati di rapina e lesioni personali. L'uomo è finito in carcere a Latina, la consorte invece nel carcere di Rebibbia, a Roma.