Minacce all'infermiere durante il lavoro, intervengono i carabinieri e scattano due denunce

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione delle aggressioni al personale sanitario, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà due italiani per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti perché i due soggetti, entrambi residenti ad Aprilia, avevano minacciato un infermiere della struttura sanitaria cittadina portandolo a interrompere l'attività sanitaria in corso e causando dunque un'interruzione di pubblico servizio, reato per il quale entrambi sono stati denunciati in stato di libertà.

La denuncia è scattata anche per la violazione dell'articolo 9 della legge 113 del 14 agosto 2020 che punisce le condotte violente e offensive proprio contro il personale sanitario.