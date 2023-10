Rapina il barista e lo colpisce in testa, il gip lo lascia in carcere

Resta in carcere Roberto Caltagirone, il 31enne arresto sabato poco dopo avere rapinato di un telefono cellulare il dipendente di un bar di Aprilia che ha anche colpito con una testata.

Il ragazzo questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l’udienza di convalida del fermo avvenuto ad opera dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. Caltagirone, assistito dagli avvocati Marta Censi e Italo Montini, è accusato di rapina, minacce, lesioni e porto abusivo di arma: davanti al gip ha decisio di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. A conclusione della camera di consiglio il giudice ha convalidato il fermo e ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa disponendo la custodia cautelare in carcere.

Il 31enne secondo la ricostruzione dei militari avrebbe minacciato il barista dell'esercizio commerciale di via Carroceto facendosi consegnare il cellulare ma la sua fuga è durata poco perchè è stato rintracciato e trovato in possesso di due pistole.