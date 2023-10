Merce non conforme: maxi sequestro di prodotti elettrici

Un sequestro amministrativo di 40.300 prodotti elettrici, in particolare apparecchi di illuminazione, lampade, rasoi, trasformatori e calcolatrici, è stato operato dai finzionati dell'ufficio delle Dogane di Gaeta - sede di Aprilia. I prodotti provenivano dall'oriente ed erano destinati a una società italiana.

Il sequestro si è reso necessario perché, come accertato dai funzionari nel corso di un controllo, sulla merce era presente la marcatura CE prevista dalla normativa del settore, ma la documentazione presentata dall’importatore non è risultata idonea a giustificare l’apposizione del marchio di conformità. L’attività di verifica rientra fra i controlli extra tributari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzati ad assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. La marcatura CE infatti rappresenta una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l’importatore, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.