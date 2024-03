Rifiuti speciali nella ex cava: scatta il sequestro

Una parte della cava di via Riserva Nuova, ad Aprilia, è finita sotto sequestro. I sigilli sono scattati dopo un sopralluogo e le indagini dei carabinieri del Nipaaf che hanno accertato come nella cava, dove ormai si era esaurita da tempo l'attività estrattiva, fosse stata abbancata una grande quantità di rifiuti speciali non trattati che avrebbero necessitato di un altro processo di smaltimento.

I militari del Nipaaf hanno infatti scoperto rifiuti inerti, ferro, bitume e scarti di edilizia per circa 20mila metri cubi. La cava ormai inattiva avrebbe dovuto invece essere sottoposta a un'operazione di ripristino ambientali, riempiendo l'invaso soltanto di terra e rocce. Una porzione dunque è finita sotto sequestro e, a quanto risulta, ci sarebbe un indagato.