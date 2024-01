Merce importata dall'Asia non conforme: maxi sequestro di attrezzature da giardinaggio

I funzionari della sezione operativa territoriale di Aprilia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito di una attività di controllo all’importazione, hanno effettuato un sequestro di numerosi macchinari e attrezzature da giardinaggio risultati non conformi.

Sotto sequestro sono fininiti in un particolare 1.726 decespugliatori e 237 soffiatori. Materiale questo che proveniva dall'Asia e che era destinato a una società italiana. Il provvedimento si reso necessario in quanto, come accertato nel corso dei controlli, la merce importata era provvista della marcatura CE prevista dalla normativa, ma la documentazione presentata dall'importatore non risultava idonea a giustificare questo marchio di conformità. L’attività dell'Agenzia delle dogane rientra fra i controlli extra tributari finalizzati ad assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato italiano. La marcatura “CE” infatti costituisce una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l’importatore, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.