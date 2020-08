Incendio alla Loas: concluse operazioni di spegnimento. Ora le analisi su falde e prodotti agricoli

Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di spegnimento dell’incendio alla Loas di Aprilia, scoppiato nella tarda serata del 9 agosto scorso. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco al sindaco Antonio Terra, che si è recato sul posto. Per tutta la giornata di ieri è stata comunque lasciata sul posto una squadra presso l’impianto per vigilare su eventuali recrudescenze.

“Desidero ringraziare a nome di tutta la città i vigili del fuoco e la protezione civile per l’impegno mostrato in questi giorni per noi drammatici – commenta il primo cittadino – in attesa che le indagini della magistratura chiariscano l’origine dell’incendio, continuiamo a seguire la vicenda, grazie al continuo confronto con la Ask e l’Arpa Lazio. Oltre ai rilievi già effettuati la scorsa settimana, abbiamo richiesto specificatamente di capire l’impatto dell’incendio sulle acque e sui prodotti coltivati nell’area dell’incendio. Siamo ora in attesa dei risultati degli accertamenti che sono stati condotti in questi ultimi giorni sia sui depuratori del consorzio e sui canali, sia sui prodotti agricoli. Abbiamo necessità di avere riscontro quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici necessari a condurre le analisi”.

È attesa intanto in queste ore una nuova ordinanza che, seguendo le indicazioni della Asl, punta a riformulare le indicazioni fornite alla popolazione apriliana nei giorni immediatamente successivi all’incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni è partita poi dal territorio di Aprilia una petizione per chiedere chiarezza e responsabilità su quanto accaduto e per avanzare la richiesta di ristori per la popolazione.