Miasmi nella zona industriale: al via controlli serrati sulle attività produttive

Al Comune di Aprilia si riunisce un tavolo tecnico per affrontare il problema dei miasmi e degli sversamenti nella zona industriale. La riunione è stata l'occasione per avviare un'attività sinergica fra gli enti competenti, finalizzata alla risoluzionedelle criticità ambientali segnalate in diverse occasioni dai cittadini residenti nei quartieri limitrofi. Presenti, oltre al sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, l’assessore all’ambiente Vittorio Marchitti, il comandante della polizia locale di Aprilia Massimo Giannantonio, il dirigente all’ambiente Marco Paccosi e il responsabile del settore Gabriele Rezzini, i referenti di Arpa Lazio, Asl e Provincia di Latina.

Al centro della discussione la qualità delle acque superficiali del fosso Carrocetello e le continue emissioni odorigene moleste. E’ stata evidenziata in particolare la necessità di intensificare l’attività di controllo di alcuni impianti produttivi presenti nella zona per verificare il completo rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e, nei casi di non conformità, arrivare i procedimenti di natura amministrativa e penale previsti per legge. Ulteriori controlli verteranno sulla necessità di sollecitare migliorie degli impianti attenzionati, laddove risulterà necessario. Le verifiche non saranno limitate al rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti agli impianti in possesso dei titoli autorizzativi all’esercizio delle attività, ma saranno finalizzate anche all’individuazione di eventuali attività produttive che operano in assenza delle autorizzazioni ambientali previste da legge. Ogni ente ha dato la propria disponibilità per tutte le attività di controllo che saranno eseguite in maniera congiunta nei prossimi giorni, con un calendario serrato.

“È stato un passaggio molto importante quello di stamattina – sottolinea l’assessore all’ambiente Vittorio Marchitti – in quanto l’avvio di un’attività sinergica tra gli enti competenti garantirà un controllo a 360° e riscontri costanti su varie criticità che di continuo evidenziamo nei sopralluoghi e grazie a molteplici segnalazioni dei cittadini. Non è più tollerabile il procrastinarsi di questo stato di cose. Non si tratta solo di un segnale concreto per i residenti e i lavoratori dei quartieri che si trovano intorno alla zona industriale, ma dell’avvio di una concreta attività di analisi e controllo per riuscire a dare una risposta non più rinviabile. Per questo, a tutti gli Enti che devono coadiuvarci, abbiamo chiesto che ai controlli seguano i fatti, ossia l'individuazione e la risoluzione della causa di questo problema."