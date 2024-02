Maltrattamenti alla madre: la donna finisce in ospedale

Arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia. L'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Velletri su richiesta della procura è stata eseguita ad Ardea dai carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo. Il destinario è un 40enne del luogo, italiano, già noto alle forze dell'ordine e gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

A denunciarlo è stata la madre 70enne, che si è rivolta ai carabinieri per una serie di comportamenti vessatori subito dal figlio che era tornato a vivere a casa dopo la separazione con la moglie. In una delle circostanze la donna era addirittura finita al pronto soccorso dell'ospedale di Pomezia, da cui era stata dimessa con una prognosi di 10 giorni a causa delle ferite riportate. Per la gravità degli episodi di aggressione e per i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, la procura di Velletri ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere.