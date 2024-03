Non può avvicinarsi alla ex ma si presenta in un pub dove la ragazza si trova con le amiche

Arrestato in flagranza di reato per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, un 30enne è finito ai domiciliari a Latina, arrestato dai carabinieri del Nor- sezione radiomobile.

L'uomo è entrato in un pub dove si trovava la sua ex compagna, una 28enne di Pontinia, insieme alle sue amiche. In tutti i modi ha cercato un contatto con la ragazza, nonostante le amiche cercassero di farlo allontanare e nonostante fosse scattato l'alert del dispositivo elettronico anti stalking. Il 30enne è rimasto dunque all'interno del locale fino a quando i carabinieri non lo hanno bloccato e arrestato.