Scoperto un appartamento per lo spaccio: all'interno 4 chili di droga

Dietro un portone blindato protetto da una grata di ferro, un appartamento per lo spaccio di droga. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Anzio nella zona di Tor San Lorenzo, ad Ardea. Un 24enne è finito agli arresti.

Il blitz è scattato dopo un servizio di osservazione nei pressi delle case popolari di via dei Fenicotteri, dove i militari hanno notato un via vai sospetto. Dopo aver localizzato un appartamento con portone blindato e inferriata, hanno atteso che il giovane uscisse e lo hanno bloccato per eseguire una verifica. All'interno dell'abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4 chili di sostanze stupefacenti: 300 dosi di cocaina confezionati in involucri termosaldati, 40 panetti da 100 grammi l'uno e 62 dosi di hashish, oltre a 2.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida.