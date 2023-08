Il caso dei "piccoli schiavi invisibili" dell'agricoltura arriva sul tavolo del Governo

E’ arrivato all’attenzione dei Ministri dell'Interno, del Lavoro e politiche sociali e dell'Istruzione l’allarme lanciato da Save the Children con il rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili’ che denuncia le condizioni dei minori, vittime o a rischio di tratta e sfruttamento e che chiama in causa in particolare l’agro pontino quale area dove tale fenomeno è maggiormente diffuso.

Il deputato di Sinistra italiana Nicola Fratoianni ha infatti presentato un’interrogazione parlamentare con la quale sottolinea la condizione dei minori sfruttati in agricoltura nella provincia di Latina e nella “Fascia Trasformata” di Ragusa con bambini e bambine, figli di braccianti sfruttati, che spesso trascorrono la loro infanzia in alloggi di fortuna, in condizioni di isolamento e con un difficile accesso alla scuola e ai servizi sociali e sanitari.

“Per queste famiglie – si legge nell’interrogazione - risulta complicato persino ottenere la residenza, un codice fiscale, l’ assegnazione del medico o del pediatra, accedere ai bonus per i servizi mensa e trasporto scolastico, compilare un Isee”. Ai Ministri destinatari Fratoianni chiede se non intendano realizzare “un programma specifico per la presa in carico di minori a rischio sfruttamento e minori figli di vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, assicurando loro un reale accesso alla protezione sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione, potenziando i servizi di mediazione culturale, le attività di accompagnamento allo studio, l’accesso alla mensa, al tempo pieno, ad attività pomeridiane gratuite e se il Ministro dell’Interno non intenda incrementare, attraverso un maggior utilizzo dei fondi europei di propria competenza, i servizi di mediazione culturale all’interno delle Procure, Servizi sociali, scuole e altri uffici pubblici, in forma gratuita per i beneficiari”. Tra le altre richieste quella di valutare la possibilità di garantire ai minori vittime di tratta e sfruttamento, protezione immediata attraverso l’accoglienza presso strutture protette specializzate nella cura di minori e di reintrodurre il permesso di soggiorno per protezione speciale, consentendone la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il deputato di Sinistra italiana conclude chiedendo la riattivazione del Tavolo sul caporalato per adottare nei tempi previsti le linee guida nazionali sulle soluzioni alloggiative dignitose a favore dei lavoratori occupati in agricoltura rafforzando le azioni di sensibilizzazione e informazione sui diritti dei lavoratori, orientamento ai servizi, assistenza amministrativa e legale a favore di adulti e minori a rischio o in condizioni di sfruttamento, potenziare i controlli nelle aziende per contrastare l’impiego di manodopera minorile.