Calci e pugni alla compagna in strada: la ragazza salvata dai clienti di un locale e dai carabinieri

Aggredita e picchiata in strada dal compagno è stata salvata da alcuni clienti di un locale e dai carabinieri. Vittima di quanto accaduto alcune notti fa una ragazza di 27 anni di origini ucraine, malmenata da colui che diceva di amarla e che ora è finito in carcere.

Era intorno all’1.30 dello scorso 30 dicembre quando la drammatica scena di violenza si è consumata nella centrale via Vitruvio a Formia: qui il giovane di 32 anni italiano ha aggredito fisicamente e violentemente la compagna colpendola con calci e pugni. Tempestivo si è rivelato appunto l’intervento di alcuni clienti di un locale che si trova nelle vicinanze e dei carabinieri che in quel momento stavano transitando nelle vie adiacenti impegnati in un normale servizio di controllo.

La giovane prontamente soccorsa dai militari aveva numerose e visibili contusioni al viso e al collo, e una copiosa perdita di sangue dal naso; è stato quindi necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Formia dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Intanto i militari hanno fermato e identificato il ragazzo poi portato negli uffici della caserma. Sono quindi scattate subito le indagini volte a ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità del 32enne. Grazie alle dichiarazioni dei testimoni e della vittima, che nonostante fosse visibilmente provata e spaventata ha comunque deciso di collaborare, è stato possibile ricostruire, oltre ai fatti accaduti, anche precedenti episodi di cui il giovane si era reso responsabile in passato, andando quindi a configurare la condotta di maltrattamenti in ambito domestico, dato che i due convivevano.

Gli accertamenti e le fonti di prova cristallizzate, spiegano dall’Arma, “non hanno lasciato alcuna ombra di dubbio agli investigatori e inchiodato il giovane, che in attuazione della normativa del ‘codice rosso’” è stato tratto in arresto in flagranza ed è stato successivamente associato presso la casa circondariale di Cassino.